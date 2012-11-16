На Воробьевых горах пройдет студенческий показ модных коллекций одежды

В рамках Дня моды во Дворце детского и юношеского творчества на Воробьевых горах пройдет показ новых коллекций одежды. В нем примут участие студенты профильных вузов, колледжей, а также театров моды и дизайн-студий Москвы и Подмосковья.

"Гостиный Зал Дворца творчества на один день станет современным модным атриумом, в котором будет создано двухуровневое пространство. Участники мероприятия представят публике образцы настоящего дизайнерского искусства, а модели покажут мастерство классического дефиле", - сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

Также для участников организуют фотосессию.

Показ состоится 18 ноября в 14.00.

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