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16 августа, 11:16

В мире

Авторы учебника по истории Армении исправят раздел с якобы аннексией страны РФ

Фото: depositphotos/mikle15

Авторы учебника по истории Армении для 8-го класса отредактируют ту часть, где говорится о якобы аннексии Российской Империей Восточной Армении в 1828 году, рассказала пресс-служба местного министерства образования, науки, культуры и спорта.

"В ближайшее время будет внесено изменение", – цитирует ТАСС.

Чуть ранее российский МИД обратил внимание на искажение роли РФ из-за подобной интерпретации событий на Южном Кавказе и призвал власти не допустить передачу учебников в школы.

Дипломаты уточняли, что ставить под сомнение роль Москвы в становлении государственности Армении означает идти против общеизвестных фактов.

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