16 августа, 11:16В мире
Авторы учебника по истории Армении исправят раздел с якобы аннексией страны РФ
Фото: depositphotos/mikle15
Авторы учебника по истории Армении для 8-го класса отредактируют ту часть, где говорится о якобы аннексии Российской Империей Восточной Армении в 1828 году, рассказала пресс-служба местного министерства образования, науки, культуры и спорта.
"В ближайшее время будет внесено изменение", – цитирует ТАСС.
Чуть ранее российский МИД обратил внимание на искажение роли РФ из-за подобной интерпретации событий на Южном Кавказе и призвал власти не допустить передачу учебников в школы.
Дипломаты уточняли, что ставить под сомнение роль Москвы в становлении государственности Армении означает идти против общеизвестных фактов.