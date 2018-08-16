ЕГЭ могут перевести на перекрестную проверку

16 августа, 09:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Оценки по экзаменационным работам школьников, сдавших ЕГЭ, будут выставлять в другом регионе, рассказала Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений – основной разработчик испытаний.
Ранее перекрестные проверки проводили в отдельных случаях. Теперь Рособрнадзор планирует полностью перевести оценку работ в такой формат.
В ведомстве заявили, что объемы работ ЕГЭ, которые проверяют перекрестно наращивают постепенно, сообщает газета "Известия". Для полного перехода требуется провести анализ целесообразности и возможных рисков.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разработает систему, которая полностью заменит человека при проверке работ в рамках единого госэкзамена (ЕГЭ). Искусственный интеллект планируется создать к 2030 году. Сейчас машины проверяют только тестовые части экзаменов, а всего в оценке задействованы около 40 тысяч экспертов.
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