16 августа, 08:50
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Министр просвещения Ольга Васильева выступила против введения единой формы в школах.
"Единая форма – я не думаю, что она возможна и необходима сейчас. У нас каждая школа имеет свою форму, и вы знаете, у нас практически не осталось школ, которые этой формы не имеют", – сказала она, передает сайт "Комсомольской правды".
Министр также подчеркнула, что на ее взгляд, школьная форма не должна дорого стоить.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в России единую цену на школьную форму, отдав заказы на ее пошив только двум российским фабрикам. По мнению парламентария, форма снижает уровень социального расслоения в классах, дети не сравнивают свои вещи, поскольку все одеты одинаково. Также Чернышов заявил, что цена на нее должна быть единой.
В начале августа Роскачество провело исследование, по итогам которого были определены лучшие производители школьной формы. Одежду для школьников проверили по 60 параметрам качества и безопасности.
По данным ведомства, если сравнивать с 2016 годом, количество товаров, претендующих на знак качества, выросло втрое. Кроме того, за этот же период общий процент нарушений по безопасности снизился с 80 процентов почти до 60 процентов.
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