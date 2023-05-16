Рособрнадзор не планирует делить предметы ЕГЭ на уровни сложности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике разделили на базовый и профильный уровни для гуманитариев, так как этот экзамен входит в перечень обязательных. Делать это для других предметов необходимости нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Во время горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2023 году он отметил, что планов о разделении других предметов нет.

Ранее Рособрнадзор анонсировал Всероссийский пробный ЕГЭ 17 мая. Во время него протестируют техническую готовность пунктов проведения ЕГЭ, отработают действия организаторов и технических специалистов. Ученики смогут проверить свои знания и выполнить экзаменационные работы по контрольным измерительным материалам этого года.

Также эксперт по вопросам приема в вузы Екатерина Вершинина рассказала, что главное отличие приемной кампании в университеты в 2023 году заключается в том, что решающий период поступления – это подача документов. Она отметила, что подавать документы с этого года можно не более чем в пять вузов, в каждом вузе – максимум на пять специальностей. Еще одним новшеством Вершинина назвала тот факт, что в заявлении для каждого вуза нужно обозначить приоритеты зачисления, то есть проставить цифры от 1 до 5 напротив каждого направления или специальности.