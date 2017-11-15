Ассоциация родителей одобрила идею ввести устную часть в ЕГЭ по литературе

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Предложение ввести устную часть в ЕГЭ по литературе встретили с одобрением в Ассоциации родительских комитетов и сообществ.

В беседе с RT глава ассоциации Ольга Леткова положительно отозвалась об этой инициативе Минобрнауки.

По мнению Летковой, "возвращение устной части в литературу – это попытка поставить наше образование на достойный уровень, восстановить его таким, каким оно было несколькими десятилетиями ранее". "В этом плане инициатива вполне позитивная и поддерживается родительской общественностью. Мы давно говорим, что необходимо вернуться к нашим традиционным экзаменам и уровню образования", – пояснил глава Ассоциации родителей.

В то же время тестовая часть ЕГЭ по-прежнему остается главной проблемой, подчеркнула эксперт.

"Все эти шаги – позитивные, но с тестами это будет дополнительной нагрузкой. Как ребята будут справляться – большой вопрос", – подытожила Леткова.

Ранее стало известно, что в Министерстве образования и науки РФ обсуждают возможность введения устной части в ЕГЭ по литературе.