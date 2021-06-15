ЕГЭ по обществознанию пройдет в России 15 июня

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию состоится в России во вторник, 15 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Рособрнадзора.
По данным ведомства, экзамен по обществознанию в 2021 году напишут более 347 тысяч человек. Из них 315 тысяч – выпускники текущего года.
"Это второй по популярности предмет по выбору у выпускников после профильной математики", – подчеркнули в Рособрнадзоре.
Для проведения экзамена задействованы 4 890 пунктов сдачи. Все они оснащены системами видеонаблюдения.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что во время экзамена будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности.
ЕГЭ по обществознанию включает в себя две части из 29 заданий. На сдачу экзамена отводится 3 часа 55 минут.
В ведомстве уточнили, что минимальный проходной порог для абитуриентов вузов в этом году установлен на отметке 42 балла. Результат экзамена станет известен участникам не позднее 30 июня.
Ранее в России прошел единый государственный экзамен по истории и физике. В этом году его участниками стали более 260 тысяч человек.
В Рособрнадзоре рассказали, как будут проходить экзамены с точки зрения санитарных норм
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