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Москва 24

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Общество

14:02

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную профессиональному образованию

образованиеобществопресс-конференция

Фото: Москва 24/Роман Балаев

15 сентября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме "Профессиональное образование: новые направления и организации-партнеры".

Об изменениях в сфере профобразования будут рассказывать:

  • заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева;
  • директор административного департамента государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" – начальник управления довузовской подготовки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)", партнер направления "Авиастроительные классы" Александр Гетманов;
  • проректор по стратегическому развитию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)", партнер направления "Авиастроительные классы" Александр Шемяков;
  • исполняющий обязанности проректора по учебно-методической работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский университет спорта "ГЦОЛИФК", партнер проекта "Спортивный класс в московской школе" Евгений Павлов;
  • директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
    "Школа № 1474", участник направления "Космические классы" и "Авиастроительные классы" Ирина Курчаткина.


Смотрите трансляцию 15 сентября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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