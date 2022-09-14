Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную профессиональному образованию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

15 сентября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция по теме "Профессиональное образование: новые направления и организации-партнеры".

Об изменениях в сфере профобразования будут рассказывать:



заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Наталия Киселева;

директор административного департамента государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" – начальник управления довузовской подготовки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)", партнер направления "Авиастроительные классы" Александр Гетманов;

проректор по стратегическому развитию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)", партнер направления "Авиастроительные классы" Александр Шемяков;

исполняющий обязанности проректора по учебно-методической работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский университет спорта "ГЦОЛИФК", партнер проекта "Спортивный класс в московской школе" Евгений Павлов;

директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы

"Школа № 1474", участник направления "Космические классы" и "Авиастроительные классы" Ирина Курчаткина.



Смотрите трансляцию 15 сентября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.