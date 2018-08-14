Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Школьные программы по физике и информатике предложили изменить. По мнению Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!", в них необходимо добавить больше практических занятий. Свое предложение организаторы отправили на имя главы Минпросвещения Ольги Васильевой.

"Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию обозначил задачу роста экономики. Для выполнения этого необходимо более внимательно относиться к технологиям, к тем возможностям, которые они открывают. В связи с этим следует в образовательные процессы активнее внедрять практические знания, основанные на новых технологиях", – сказала директор фестиваля Наталья Панкова в беседе с RT.

По мнению авторов инициативы, информатику необходимо дополнить изучением темы больших данных, основ технологии блокчейн. Также нужно учить школьников писать программы для работы робототехники. Занятия по физике предлагается проводить на предприятиях и давать ученикам возможность конструировать изобретения.

Ранее стало известно, что российские школы могут отказаться от пятибалльной системы оценок. Как сообщил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, ведомство детально обсуждает этот вопрос, однако для внедрения изменений нужно проделать еще много работы.

Действующую систему чиновники считают устаревшей и неточной. Фактически учителя используют только четыре балла, а нюансы отмечают плюсами и минусами. Их и планируется включить в новую систему оценки.

В разное время в России применялись трех-, пяти-, восьми-, десяти-, двеннадцатибалльная системы оценки знаний. Пятибалльная действует в большинстве школ с XIX века. В странах Европы применяются в основном пяти-, девяти- и десятибалльные системы.