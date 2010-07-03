Иностранцам помогут сдать экзамен по русскому языку в специальных центрах

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В России могут появиться центры подготовки к экзамену по русскому языку для иностранцев. Такие центры предложили создавать образовательным организациям, говорится в рекомендациях круглого стола при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как уточняется, участники круглого стола рекомендовали активизировать работу по созданию центров подготовки, а также подтверждения необходимого уровня русского языка, знаний истории и основ российского законодательства.

Кроме того, образовательным организациям рекомендовали обеспечить контроль за деятельностью этих центров совместно с территориальными подразделениями МВД России.

Ранее сообщалось, что российских учителей предлагают привлечь к формированию положительного имиджа России за рубежом. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

По его словам, педагоги могут выступать в роли инструмента "мягкой силы" по распространению положительной информации о России и созданию благоприятного информационного климата вокруг различных международных конфликтов.