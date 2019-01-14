В школы Москвы зачислены более 70% будущих первоклассников

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Спустя месяц после открытия записи в московские школы зачислены более 80 тысяч будущих первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Общее число зачисленных детей превышает 70% от ожидаемого количества первоклашек. В ведомстве уточнили, что прием в первые классы в Москве стартовал раньше, чем в других российских школах.

С середины декабря около 68 тысяч детей были зачислены переводом из дошкольных групп. "Родители остальных ребят предпочли подать электронное заявление на портал мэра Москвы", – сказано в сообщении.

Ожидается, что осенью наступившего года в первые классы школ столицы придут около 109 тысяч ребят. Большая часть из них посещала подготовительные группы и автоматически попадет в ту же школу, где проводились занятия.

К концу 2019 года в Москве появится школа-трансформер, которую построят в районе Южное Бутово. Будущий комбинированный блок начальных классов с дошкольным отделением рассчитан на 300 мест.