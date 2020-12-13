Космонавты МКС проведут онлайн-урок географии

09:37
Фото: NASA
Космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков проведут онлайн-урок по географии "Земля – наш космический адрес" с борта МКС. Он состоится 14 декабря в 11:00. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятие организовано совместными усилиями Музея космонавтики и госкорпорации "Роскосмос". Уточняется, что в уроке также будут участвовать летчик-космонавт Герой России Михаил Корниенко и кандидат технических наук и заместитель начальника отдела оперативного мониторинга и анализа данных Научного центра оперативного мониторинга Земли Оксана Кушнырь, которые выйдут на связь из Музея космонавтики.
Школьникам расскажут об исследовании Земли из космоса, об орбите и спутниках. Трансляция будет доступна на сайте Музея и на странице Роскосмоса. Урок состоится в рамках проекта "Космический урок 2.0. Перезагрузка".
Слушателями урока станут учащиеся школы федерального образовательного проекта "УчимЗнаем" Московского национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, образовательного центра "Сириус" в Сочи и Салехардского центра молодежи.
Ранее сообщалось, что онлайн-марафон для столичной молодежи "Ты в Москве" стартует 14 декабря.
Длиться он будет 10 дней. За это время для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий – начиная мастер-классами и встречами с известными людьми, заканчивая онлайн-викторинами и нетворкингом.
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