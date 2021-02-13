В Минпросвещения заявили о контролируемой ситуации с COVID-19 в школах

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах контролируемая. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-1".

"В целом ситуация (в образовательных учреждениях. – Прим.ред.), конечно, непростая, но контролируемая", – сказал Кравцов.

Ранее замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина рассказывала о стабильной ситуации в школах после выхода учащихся с каникул. По ее словам, превышения эпидемиологических порогов по ОРВИ и гриппу среди детей также нет.

С 18 января школы во всех регионах России возобновили очные занятия после. В том числе в школы вернулись московские учащиеся. Старшеклассники в течение трех месяцев находились на дистанционке.

Во всех образовательных учреждениях соблюдаются правила профилактики. В частности, всем школьникам на входе измеряют температуру, в классах установлены дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы. Также для обеспечения минимизации контактов между учащимися в учреждениях действует гибкий график работы, согласно которому у каждой параллели установлено свое время прихода в школу.

