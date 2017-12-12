Основная волна ЕГЭ в 2018 году начнется с 28 мая – Минобрнауки РФ

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Минобрнауки России утвердило расписание единого и других государственных экзаменов в 2018 году. Основная волна ЕГЭ начнется 28 мая.

Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Досрочный и основной этапы ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии и информатике и информационно-коммуникационной технологии (ИКТ).

ОГЭ для выпускников 9 классов пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный – с 4 по 22 сентября.

В расписании предусмотрены отдельные резервные дни для каждого учебного предмета, а также дополнительный резервный день для любого учебного предмета, что предоставит возможность сдать экзамен даже в случае непредвиденных обстоятельств.