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Новости

12 октября 2012, 15:40

Общество

В Реутове откроется детский сад на 300 мест

В связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях Реутова городские власти перепрофилируют музыкальную школу на улице Войтовича в детский сад, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Школа переедет в здание на Новой улице, которое сейчас находится в стадии капитального ремонта. Средства на дошкольное учреждение были выделены из бюджета Подмосковья и города Реутов.

В детском саду будут работать группы длительного и кратковременного пребывания детей, а также для детей от девяти месяцев до полутора лет.

Дошкольное учреждение откроется в первом квартале 2013 года.

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