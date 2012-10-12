12 октября 2012, 15:40Общество
В Реутове откроется детский сад на 300 мест
В связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях Реутова городские власти перепрофилируют музыкальную школу на улице Войтовича в детский сад, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Школа переедет в здание на Новой улице, которое сейчас находится в стадии капитального ремонта. Средства на дошкольное учреждение были выделены из бюджета Подмосковья и города Реутов.
В детском саду будут работать группы длительного и кратковременного пребывания детей, а также для детей от девяти месяцев до полутора лет.
Дошкольное учреждение откроется в первом квартале 2013 года.
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