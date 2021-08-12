Очное обучение школьников даст им дополнительные возможности для социализации – Румянцев

Фото: из личного архива А. Румянцева

Академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что школа является основной средой для социализации детей, а также для получения ими профессиональных навыков.

"Главным в школе является, на мой взгляд, не столько получение знаний, сколько социализация школьников, их внеклассное общение. Именно активность учащихся во внеурочные часы, получение дополнительных навыков во многом определяет выбор их будущей профессии", – отметил Румянцев.

Он подчеркнул, что необходимо организовать обучение таким образом, чтобы свести к минимуму распространение COVID-19. К таким мерам академик отнес ношение масок учителями, закрепление за учениками отдельного кабинета и своевременный перевод детей на удаленное обучение в случае выявления коронавирусной инфекции.

Ранее Румянцев заявил, что еда, которую предлагают в детских садах и школах, должна быть вкусной и готовиться из качественных продуктов. При этом необходим жесткий контроль за школьным и дошкольным питанием со стороны государства, родителей и медработников.

По его словам, от питания школьников и дошкольников зависят также и когнитивные функции. Именно формирование правильных пищевых привычек в раннем возрасте закладывает основы здоровья на протяжении всей жизни.