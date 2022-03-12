Минобрнауки РФ не будет вводить дополнительные меры безопасности в вузах из-за Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Минобрнауки сообщили, что введение дополнительных мер по обеспечению безопасности в российских вузах на фоне событий на Украине не рассматривается.

"Вузы продолжают работать в прежнем режиме, каких-либо мер по изменению их работы предприниматься не планируется", – приводит сообщение министерства РИА Новости.

В Минобрнауки при этом подчеркнули, что вузы имеют право самостоятельно выстраивать учебный процесс, поскольку обладают автономией в осуществлении образовательной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных документов.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

