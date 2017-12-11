В пилотную версию рейтинга "Три миссии университета" вошли 13 вузов РФ

11 декабря, 14:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
МГУ, МФТИ, МГИМО, НИЯУ "МИФИ" и НИУ "ВШЭ" попали в топ-200 пилотной версии рейтинга "Три миссии университета", рассказал ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.
По его словам, всего в рейтинге оказалось 13 российских вузов, сообщает Агентство "Москва". В первой десятке преимущественно США и Великобритания. МГУ расположился на 25-м месте, СПбГУ – на 72-м, МФТИ – на 73-м, НИУ ВШЭ – на 107-м, НИЯУ "МИФИ" – на 131-м, МГИМО – на 192-м. По числу вузов в рейтинге лидером стали США – 41 университет. У Китая, Японии, Канады, России, Австралии, Кореи приблизительное одинаковое количество университетов в топе. Садовничий отметил, что Россия абсолютно конкурентоспособна.
В сентябре МГУ имени Ломоносова вошел в топ-100 лучших вузов мира в рейтинге The Wur 2017/18 по версии журнала Times Higher Education по трем показателям из пяти. Кроме того, МГУ занял 30-е место в репутационном рейтинге лучших университетов мира, составленном агентством Times Higher Education (ТНЕ).
24 российских вуза попали также в список лучших учебных заведений Европы по версии британского агентства Times Higher Education. В первые две сотни списка вошли МГУ, МФТИ, ИТМО. А ВШЭ в 2017 году впервые оказалась в рейтинге лучших молодых вузов мира.
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