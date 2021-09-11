Дмитрий Саблин: открыли новый корпус школы в Рязановском

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В поселении Рязановском состоялось торжественное открытие школы №2083 на 300 мест, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Потребовался крайне высокий уровень постоянного взаимодействия со всеми, от кого зависел результат, чтобы успеть сдать ее в начале сентября. Это позволит приступить к реконструкции всего образовательного учреждения. В 2022 году начнется перестройка старого здания, по итогам которой новая школа будет вмещать 825 учеников", – рассказал Саблин.

По его словам, для обеспечения выполнения работ была создана рабочая группа "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры".

Саблин отметил, что благодаря ее работе в этом году в ТиНАО и ЗАО тысячи детей пошли в новые учебные заведения, построенные и оборудованные по самым высоким стандартам столицы.

"Девять новых школ и четыре детских сада открыты в Солнцево, Сосенском, Внуковском, Новофедоровском, Щербинке и Киевском. В 2021 году мы планировали завершить работы на 24 соцобъектах в ТиНАО, но в результате сделаем 30. По состоянию на сегодняшний день 20 уже получили разрешения на ввод", – добавил он.

В свою очередь, журналист Сергей Богатов отметил, что развитие образовательной инфраструктуры должно быть приоритетным направлением работы властей. По его словам, хорошие школы закладывают перспективы на будущее.



Ранее сообщалось, что за девять лет в школах ТиНАО количество мест достигло почти 27 тысяч. Сергей Собянин ставил задачу построить в округе к сентябрю 2021 года 24 объекта образования: по 12 школ и детских садов. Пока завершено строительство 11 детских садов и 5 школ, однако в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще 7 образовательных учреждений.

