Минпросвещения изменит учебники по математике, физике и географии с учетом подходов СССР

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьные пособия по таким предметам, как математика, физика и география, будут изменены с учетом подходов к этим дисциплинам в СССР. Об этом в ходе Петербургского международного юридического форума рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Учебники по математике, физике и географии также претерпевают качественные изменения, содержание <...> будет отражать подходы к этим предметам еще в СССР", – цитирует главу Минпросвещения ТАСС.

Выступая на форуме, Кравцов также заявил, что в следующем году ведомство разработает и выпустит новый учебник по обществознанию. По словам министра, действующее пособие является псевдолиберальным.

Новый учебник, подчеркнул глава Минпросвещения, сделает акцент на непреходящие ценности общества.

В Минпросвещения заявили о готовности учебника по истории с разделом о СВО