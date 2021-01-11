Депутат МГД Титов: онлайн-формат обучения стал востребованным у предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество слушателей курсов и консультаций для предпринимателей увеличивается в столице. Об этом заявил член комиссии МГД по науке и промышленности Андрей Титов, сообщает Агентство "Москва".

"Бизнес-образование во всем мире требует значительных вложений – как денег, так и времени. Немногие готовы выделить на это ресурсы, это огромная привилегия – иметь возможность учиться и получать актуальные, современные знания", – рассказал парламентарий.

По словам Титова, программы, доступные столичным предпринимателям, очень помогают.

Депутат Мосгордумы уточнил, что в прошлом году число слушателей в Московской школе экспортера выросло в 2,5 раза. В результате к программе присоединились 10 тысяч человек.

"Аспекты предпринимательства, которые сегодня освещают на занятиях в Московской школе экспортера, – сугубо прикладные. Это вопросы сертификации продукции на зарубежных рынках, тонкости таможенного регулирования, а также маркетинг, коммуникации, без которых невозможна продуктивная работа на новом рынке", – поделился Титов.

Как добавил депутат столичного парламента, в прошлом декабре стартовали онлайн-встречи "Час с торгпредом". На них участники-предприниматели могут задать вопросы, проконсультироваться.

Ранее Титов сказал, что кризис дал предпринимателям возможность для рестарта бизнеса. Программа Restart 360 позволила предпринимателям совмещать участие в акселераторе с полноценной деятельностью по основному месту работы.