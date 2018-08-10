Европейскому университету в Петербурге вернули лицензию

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Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию на осуществление образовательной деятельности, следует из приказа Рособрнадзора.

Как сказано в документе, изменения в реестр внесут в день издания приказа, сообщает РИА Новости. Там запишут данные о том, что вузу предоставлена лицензия.

Европейский университет получил отказ в предоставлении лицензии в сентябре и декабре 2017 года. Вуз подавал в суд и проигрывал его в двух инстанциях. Образовательное учреждение пыталось оспорить результаты проверки. В июле 2018 года вуз в четвертый раз направил в образовательное ведомство документы для оформления лицензии.