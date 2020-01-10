В Москве стартовал этап Всероссийской олимпиады школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором поучаствуют более 26 тысяч учащихся 9–11-х классов. Это те ребята, которые успешно выступили на школьном и муниципальном этапах, а также те, кто победил и стал призером регионального этапа прошлого года, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество школ, которые готовят победителей и призеров олимпиад, за последние годы в разы увеличилось. Если в 2010 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики из 74 школ завоевали 278 дипломов победителей и призеров, то в 2019 году ученики из 228 школ Москвы получили 946 дипломов призеров и победителей. Это 55% от общего числа награжденных", – отметила Ракова.

Школьники будут соревноваться по 24 предметам. Первой пройдет олимпиада по французскому языку. Также в ближайшее время пройдут соревнования по русскому языку, обществознанию и информатике. Этап завершится 22 февраля олимпиадами по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.

Для учащихся с особыми потребностями здоровья на муниципальном этапе организовали специальные условия по семи предметам. На региональный этап пригласили слепых, слабовидящих школьников и ребят, которые проходят длительное лечение.

В декабре сообщалось, что столичные школьники установили новый рекорд по количеству золотых медалей за год, полученных за успехи на международных олимпиадах. Результаты столичных школьников значительно улучшились – еще в 2011 году учащиеся привезли всего два золота за год.

В пресс-службе департамента образования и науки рассказали, что естественно-научная олимпиада юниоров завершила цикл международных олимпиад в 2019 году. Состязания проводились по физике, математике, биологии, химии, географии, астрономии и астрофизике, информатике и естественным наукам. По итогам международных олимпиад столичные школьники побили свой прошлогодний рекорд, завоевав 14 золотых медалей.

По словам руководителя департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), специального советника генерального секретаря ОЭСР по вопросам политики в области образования Андреаса Шляйхера, столичные школы в международном рейтинге PISA улучшили свои позиции по всем направлениям.

Он рассказал, что в естественно-научной грамотности результаты увеличились до 528 баллов, ранее показатель составлял 513. По математике столичные школы держали 531 балл, сейчас он на три балла выше (534). По чтению результаты улучшились с 519 до 534 баллов. По всем направлениями московские школы остаются на лидерских позициях.

Эксперт добавил, что Москва обгоняет по результатам Финляндию, Нидерланды, Ирландию и Канаду. Сейчас перед столицей остаются Китай, Пекин, Шанхай и Сингапур.