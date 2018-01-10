Столичных школьников научат копить деньги и избегать конфликтов

10 января, 12:00
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Столичных школьников научат экономить, правильно избегать конфликтов и строить карьеру. Открытые занятие пройдут в рамках проекта "Университетские субботы".
В городском департаменте образования сообщили, что лекции, тренинги и мастер-классы начнутся уже 21 и 27 января на базе Московского городского университета управления правительства Москвы и Российского государственного университета туризма и сервиса. Присоединиться бесплатно могут все желающие, передает Агентство "Москва".
Ребятам расскажут о том, как копить деньги и взаимодействовать с банком. Кроме того, школьники узнают, как составить финансовый план и обезопасить себя от рисков. На дискуссиях также обсудят особенности периода подготовки к экзаменам. Например, об эффективном взаимодействии родителей и детей. А на мастер-классах о корпоративной культуре участники узнают, что такое управление по ценностям.
Квест-игра поможет ребятам узнать о перспективах карьерного роста на государственной гражданской службе. А на одной из лекций их научат решать конфликтные ситуации и получать радость от общения.
"Университетские субботы" проходят в Москве с 2013 года. В прошлом году в проекте были задействованы около 50 вузов. Каждое занятие включает 1,5−2 часа программного общения, а затем посетители курсов могут задать вопрос и получить консультацию.
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