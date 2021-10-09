Замглавы Минздрава РФ предложил обучать школьников правилам профилактики заболеваний

20:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Число детей, заболевающих COVID-19, растет, в связи с этим очень важно в школе уделять особое внимание обучению правилам профилактики различных заболеваний. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай на Всероссийском форуме классных руководителей, сообщает ТАСС.
"На сегодня количество детей достаточно большое, которые заболевают коронавирусом. И в этом смысле мы должны стремиться к тому, <...> чтобы помогать обеспечивать эту самую профилактическую среду", – сказал замминистра.
По его словам, ребенок должен не только сидеть за партой, но и перенимать в свою семью правильные формы поведения, включая те, которые связаны с привычками поведенческого иммунитета.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением COVID-19 в России, остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться.
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