Жара в столице продержится в воскресенье

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Переменная облачность и до 33 градусов тепла ожидается в столичном регионе в воскресенье, 9 июня.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть южный ветер скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Также наблюдается неустойчивый геомагнитный фон. В дневные часы будут формироваться "духота" и "перегрев" с пониженным содержанием кислорода (погодная гипоксия).

Синоптики предупредили, что различные симптомы недомогания могут развиваться у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической кислородной недостаточностью. В этой связи необходимо как можно меньше времени находиться на солнце.

Кроме того, важно ограничить физические нагрузки, чаще принимать водные процедуры. При этом указывается, что холодная вода может спровоцировать спазм сосудов. Также необходимо пить воду, лучше минеральную и не газированную, зеленый чай.

Врач-терапевт ранее рассказала, что самыми уязвимыми в такое время становятся маленькие дети, беременные и пожилые люди, особенно маломобильные.