В Госдуму внесли проект о запрете дистанционки в школах

16:14
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В российских школах предлагают запретить дистанционное образование. Такой законопроект внес в Госдуму сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что изменения вносятся в закон "Об образовании". В проекте предлагается запретить данный формат для очного обучения в программах начального, основного и среднего общего образования.
"Очевидно, что при применении дистанционной технологии обучения происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной", – говорится в пояснительной записке.
По мнению сенатора, дистанционку нельзя приравнивать к обучению в помещении образовательной организации.
Ранее руководитель городского департамента образования и науки Александр Молотков заявил, что перевод московских школьников на постоянное дистанционное обучение не планируется.
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