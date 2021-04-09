В Госдуму внесли проект о запрете дистанционки в школах

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В российских школах предлагают запретить дистанционное образование. Такой законопроект внес в Госдуму сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что изменения вносятся в закон "Об образовании". В проекте предлагается запретить данный формат для очного обучения в программах начального, основного и среднего общего образования.

"Очевидно, что при применении дистанционной технологии обучения происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной", – говорится в пояснительной записке.

По мнению сенатора, дистанционку нельзя приравнивать к обучению в помещении образовательной организации.

Ранее руководитель городского департамента образования и науки Александр Молотков заявил, что перевод московских школьников на постоянное дистанционное обучение не планируется.