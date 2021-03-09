В России учебный год начнется 1 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В российских школах учебный год традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Госдуму. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
"Нет, начало учебного года – 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется", – сказал Кравцов, отвечая на вопрос о том, нет ли у Минпросвещения планов по переносу начала учебного года в связи с предстоящими выборами.
Единый день голосования в России запланирован на 19 сентября. Также не исключено, что выборы будут проводиться в течение трех дней.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян положительно относятся к трехдневному голосованию. В целом за наличие такой возможности проголосовало 60 процентов респондентов.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова ранее заявила, что онлайн-голосование на выборах в 2021 году будет проводиться в шести регионах страны. По ее словам, в столице данная процедура пройдет на собственной платформе. Для регионов представят федеральную платформу, которая разрабатывается "Ростелекомом" и Минцифры.
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