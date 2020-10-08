Подмосковные школьники смогут записаться на ЕГЭ и ОГЭ онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В будущем году для подмосковных школьников станет доступна услуга записи на ЕГЭ и ОГЭ через портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства образования.

"Новый сервис заработает уже в январе следующего года – сейчас идет его разработка и тестирование", – приводит Агентство "Москва" слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что новый сервис упростит процедуру записи, сделает ее более удобной и исключит ошибки.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор рассмотрит возможность сохранения ЕГЭ только для поступающих в вузы. В таком случае обязательной аттестации для других учеников не будет.

В этом году ЕГЭ сдавали только те, кто планирует поступать в вузы. Всего было зарегистрировано около 80 тысяч человек, из них примерно 64 тысячи – это выпускники текущего года, более 13 тысяч – выпускники прошлых лет и около двух тысяч – учащиеся учреждений среднего профессионального образования и иностранных образовательных организаций.

