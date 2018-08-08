В школах назначат ответственных за слухи и эвакуацию во время ЧП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации для директоров школ. В них говорится, что на случай чрезвычайной ситуации в школе должны быть назначены ответственные за эвакуацию, первую помощь, пресечение слухов и другие вопросы, сообщает газета "Известия".

Согласно документу, разработка плана действий на случай ЧС необходима для организации эффективных действий всех участников образовательных отношений в экстренной ситуации.

Школам советуют создать антикризисную бригаду с четким распределением функций между ее членами. На каждой позиции должны быть закреплены по два человека. С ними нужно регулярно проводить тренинги и учения, а их контакты должны быть размещены на стенде объявлений в школе.

Эксперты считают, что дети активно обсуждают кризисные ситуации в соцсетях, в том числе публично. Они очень впечатлительны и могут преувеличить масштабы трагедии, поэтому стоит обратить особое внимание на распространение информации первым делом в соцсетях.

В свою очередь директор столичного Центра образования № 109 Евгений Ямбург считает, что создание антикризисной группы – хорошая идея, но полагаться только на нее не стоит. По его мнению, понимать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, должен каждый учитель, а не определенная команда.