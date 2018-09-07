Почти 8 тысяч человек сдадут ЕГЭ по математике в дополнительный срок

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ЕГЭ по базовой математике в дополнительный срок сдадут почти 8 тысяч человек, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в Рособрнадзоре, 7 сентября экзамен по математике продолжает дополнительный период ЕГЭ в этом году. Для его проведения во всех регионах России организованы 125 пунктов.

По каждому адресу проведения ЕГЭ по математике будет обеспечено видеонаблюдение в режиме онлайн, печать контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирование работ участников.

Сообщается, что 155 общественных наблюдателей будут вести независимый мониторинг хода экзаменов.

Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий. На выполнение отводится три часа.

Оценивается работа по пятибалльной шкале. Для успешной сдачи экзамена достаточно набрать 3 балла. Результаты будут известны не позднее 20 сентября.

Дополнительный период ЕГЭ-2018 проходит с 4 по 15 сентября. Сдать экзамены в сентябре имеют право те, кто не прошел итоговую аттестацию после 11 класса или получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам.

Желающие улучшить результаты выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году или ранее, к участию в ЕГЭ в сентябре не допускаются.