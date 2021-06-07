Рособрнадзор оценил прошедший ЕГЭ по профильной математике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике, который прошел 7 июня, не было зафиксировано серьезных нарушений. Об этом сообщает RT со ссылкой на Рособрнадзор.

Отмечается, что на ЕГЭ было задействовано порядка 5,1 тысячи пунктов проведения, где присутствовали свыше 13 тысяч общественных наблюдателей.

"При проведении ЕГЭ были соблюдены все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории охранялись сотрудниками МВД и Росгвардии", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 24 июня.