Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение после Нового года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения не планирует полный перевод российских школ на дистанционный формат обучения после Нового года, заявила замглавы ведомства Татьяна Васильева. Об этом сообщает ТАСС.

"Ни в коем случае", – ответила Васильева, на соответствующий вопрос.

Она подчеркнула, что цифровизация школьной инфраструктуры осуществляется прежде всего для улучшения очного учебного процесса.

"Это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе", – добавила Васильева.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российским вузам не грозит полный переход на дистанционное обучение из-за COVID-19.

Он выразил уверенность, что вузы вернутся к очному обучению, а также произойдет появление новых форматов взаимодействия студентов и преподавателей.

