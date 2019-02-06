В Краснодаре школу закрыли из-за пневмонии

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В краснодарской школе, где 15 учащихся заболели пневмонией, проведут проверку сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению в образовательной организации законодательства об охране здоровья учащихся, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", – говорится в сообщении.

Школу № 46 закрыли на десять дней. На сайте учреждения сообщается, что среди учащихся превышен порог заболеваемости. Для разъяснения ситуации проводится общешкольное родительское собрание. Планируется, что занятия продолжат в субботу, 16 февраля. В школе начали дезинфекцию помещений.

Местные СМИ сообщают, что во вторник, 5 февраля, шестеро учеников старших классов не пришли на занятия из-за пневмонии. При проверке в школе нашли еще девятерых заболевших. Предварительно установлено, что возбудители, которые привели к воспалению легких, у подростков разные.