Москва 24: как школьникам привить любовь и уважение к истории России

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6 октября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция организаторов проекта "Россия глазами детей". Речь пойдет о популяризации знаний об историческом и культурном наследии России, а также о развитии патриотического воспитания у школьников.

В пресс-конференции участие примут:



Вячеслав Никонов, советский и российский историк, председатель комитета Госдумы по образованию и науке;

Александр Данилов, советский и российский историк, специалист в области новейшей истории России, автор пособий по истории и руководитель экспертного совета издательства "Просвещение";

Михаил Кожевников, президент группы компаний "Просвещение";

Александр Джеус, директор Всероссийского детского центра "Орленок", кандидат психологических наук;

Евгения Шамис, основатель "RuGenerations – российская школа Теории поколений", кандидат наук по специальности психолингвистика;

Сергей Гуров, основатель и автор проекта "Герои".

"Россия глазами детей" – федеральный проект, который будет презентован для подростков и их родителей группой компаний "Просвещение" и проектом "Герои" совместно с ведущими экспертами в сфере образования и науки. В рамках программы дети смогут погрузиться в атмосферу открытий и познакомиться с историей и традициями страны.

Смотрите трансляцию 6 октября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.