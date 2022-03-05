В ЕР предложили приостановить проведение всероссийских проверочных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комиссии "Единой России" по образованию и науке Елена Шмелева предложила приостановить проведение всероссийских проверочных работ, в том числе по программам среднего профобразования, сообщает РИА Новости.

По ее словам, это было бы целесообразно с учетом важности поддержки и работы с образовательными организациями на фоне санкций.

Одновременно она предлагает внести изменения в целеполагания всероссийских проверочных работ, ориентировать их на достижение целей национального развития в сфере образования и комплексной оценке качества подготовки педагогов.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

