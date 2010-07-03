Более 680 тысяч учеников 11 классов готовятся написать итоговое сочинение

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Свыше 680 тысяч выпускников 11 классов готовятся к написанию итогового сочинения. Экзамен запланирован на 4 декабря 2019 года. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-центр Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

"Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут итоговое сочинение в основной срок 4 декабря. Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместо итогового сочинения вправе писать изложение. В этом году изложение напишут более 12 тысяч 11-классников", – рассказали в Рособрнадзоре.

Отмечается, что начало итогового сочинения (изложения) запланировано на 10:00 по местному времени. Продолжительность написания составляет 3 часа 55 минут. Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов время сдачи увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов. Экзамен будет оцениваться по системе "зачет"/"незачет". Получившие неудовлетворительный результат и не явившиеся по уважительным причинам имеют право написать сочинение в дополнительные сроки – 5 февраля и 6 мая будущего года.

"Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах утверждены следующие тематические направления сочинений на текущий учебный год: "Война и мир" – к 150-летию великой книги", "Надежда и отчаяние", "Добро и зло", "Гордость и смирение", "Он и она", – уточнили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее стало известно о возможности сдавать ЕГЭ онлайн. При этом в Рособрнадзоре отметили, что технологию удаленной сдачи экзамена не планируют вводить в ближайшие два года.