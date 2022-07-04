Кабмин РФ утвердил правила осуществления просветительской деятельности

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила осуществления просветительской деятельности в стране, передает ТАСС.

Просветительская деятельность в РФ, согласно новым правилам, возможна в форме лекций, презентаций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий и в иных формах, в том числе в дистанционном виде.

В случае, если такую деятельность осуществляют иноагенты, на материалах должна быть указана маркировка "сообщения и материалы созданы и (или) распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента".

В конце июня Госдума приняла закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов, который вступит в силу с 1 декабря 2022 года. Документ также подразумевает создание единого реестра иноагентов.