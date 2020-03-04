Уроки цифровой грамотности предлагают включить в курс ОБЖ

15:18
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Региональном общественном Центре интернет-технологий (РОЦИТ) выступили с инициативой обучать школьников в рамках курса ОБЖ цифровой грамотности, передает News.ru.
Директор центра Сергей Гребенников считает, что уроки цифровой грамотности сейчас наиболее актуальны для молодежи, поскольку в современном мире это более важный навык, нежели "разводить костер".
"На этих уроках сейчас учат, что костер можно разжигать на расстоянии 30 метров от жилой постройки и в 15–20 метрах от лесного массива. Но как давно мы с вами последний раз разжигали костер? А в интернет мы выходим каждый день", – заявил Гребенников.
Он подчеркнул, что РОЦИТ намерен продвигать включение уроков цифровой грамотности на правительственном уровне, добавив, что на сегодняшний день в нескольких учебных учреждениях уже были проведены подобные занятия.
Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ к 2021 году включит в школьную программу изучение искусственного интеллекта. К 2024 году новый предмет появится в половине российских школ.
В документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), отмечается, что уже согласованы правила выдачи грантов на интеграцию ИИ в школьное образование. В 2021 году Минпросвещения проведет апробацию учебных модулей "Искусственный интеллект" в составе основных общеобразовательных программ не менее чем в 1% школ.
С этого же года во всех регионах страны будет проводиться всероссийская олимпиада по ИИ, предоставляющая преференции при поступлении в вузы. Предстоит повысить квалификацию по ИИ не менее чем 15 тысяч педагогов.
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