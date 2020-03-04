В Минобрнауки не хотят возвращать сталинский учебник в школы и вузы

11:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минобрнауки не поддерживает идею вернуть в образовательные программы краткий курс истории ВКП(б) Иосифа Сталина, сообщает "Газета.ру".
С таким предложением накануне выступила партия "Коммунисты России". Депутаты хотят вернуть учебник в программы для старших классов и вузов, поскольку он, по их словам, "послужит еще не одному поколению россиян-патриотов".
В министерстве науки и высшего образования же заметили, что современные школьники и студенты выбирают новые форматы изучения прошлого. Также в ведомстве напомнили, что студенты сами могут выбирать дисциплины в рамках индивидуальных занятий.
"Сегодня молодежь имеет возможность изучать общественно-политические процессы в СССР исходя из собственных предпочтений, выбирая необходимый курс из имеющегося спектра дисциплин", – говорится в сообщении.
27 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Польшу заявил, что эта страна "первой почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов". По его словам, Европа и мир в целом "не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Зеленского, отметил, что президент Украины "солидаризируется с крайне ошибочной" точкой зрения руководства Польши. В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков добавил, что Украина не может отказаться от своего прошлого, а попытка найти новых соратников в лице Польши проведет страну "в никуда".
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