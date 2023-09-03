Минтруд с Минобрнауки разработали критерии национального рейтинга вузов РФ

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Министерство труда и социальной защиты РФ и Минобрнауки России разработали основные подходы к формированию национального рейтинга отечественных вузов. В нем будут учитываться востребованность выпускников на рынке труда, уровень трудоустройства и зарплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Отмечается, что в рейтинге будет учитываться востребованность выпускников вузов по таким основным показателям трудоустройства, как средняя зарплата на конец первого года после выпуска, доля трудоустроившихся выпускников на конец первого года после выпуска, доля тех, кто трудоустроился по специальности, на конец первого года после выпуска.

Помимо этого, будет учитываться средний период поиска первой работы среди трудоустроившихся в течение двух лет после выпуска, темп роста заработной платы с первого по третий год после выпуска. При этом подобная методика еще согласуется в структурных подразделениях Минобрнауки.

Владимир Путин во время своего выступления на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что для российских вузов и техникумов необходимо установить ключевые показатели эффективности. Президент отметил, что такие учебные заведения должны быть ориентированы на результат – успешное трудоустройство молодых специалистов.

Также в мае он подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России. Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Помимо этого, проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры.

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