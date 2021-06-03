Минпросвещения вернется к модели, при которой ЕГЭ сдают не только поступающие в вузы

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Минпросвещения при благоприятной эпидемиологической ситуации намерено вернуться к модели, при которой ЕГЭ будут сдавать не только те, кто поступает в вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Сергея Кравцова.

По его словам, в 2021 году экзамен будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в университет.

"Планов, что эта модель будет работать в будущем как штатная, пока нет. И еще раз говорю, что все будет зависеть от эпидемической ситуации", – заявил Кравцов.

Кроме того, он добавил, что в РФ не планируют увеличивать количество обязательных предметов для сдачи на ЕГЭ до трех.

"Каких-то планов дополнительных вводить обязательный экзамен пока нет, хотя эти вопросы обсуждаются", – уточнил Кравцов.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 24 июня.