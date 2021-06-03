ЕГЭ по русскому языку состоится в России в четверг и пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет в России в четверг и пятницу, 3 и 4 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Сообщается, что ЕГЭ по русскому языку станет самым массовым экзаменом в текущем году.

"(Экзамен. – Прим. ред.) сдают около 680 тысяч человек, в том числе порядка 626 тысяч выпускников текущего года", – заявили в Рособрнадзоре.

Экзамен пройдет в 5 750 пунктах по всей стране и за рубежом. Из-за эпидемической обстановки было решено разделить период сдачи на два дня.

"При организации ЕГЭ буду соблюдены все меры эпидемической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором", – рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что пункты проведения ЕГЭ возьмут под охрану сотрудники МВД и Росгвардии.

Экзамен будет идти на протяжении 3,5 часов. Работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

В нынешнем году минимальный порог для сдачи экзамена составляет 24 балла. Результаты ЕГЭ по русскому языку необходимы при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный проходной уровень составляет не более 36 баллов.

Ранее стало известно, что единый государственный экзамен в 2021 году проведут по единому расписанию по всей стране. Исключений для регионов, где наблюдается увеличение количества заразившихся COVID-19, не будет.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 24 июня.