Иностранцам с родными в РФ могут разрешить не предоставлять справку о ВИЧ в вуз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки предложило исключить справку об отсутствии ВИЧ из числа документов, необходимых для поступления иностранных граждан в российские высшие учебные заведения. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно приказу ведомства, новая норма может применяться для иностранцев, страдающих заболеванием, вызванным ВИЧ-инфекцией, в том случае, если у них есть члены семьи – граждане РФ, будь то супруги, дети или родители.

Кроме того, справку смогут не предоставлять иностранцы или лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ и не нарушающие законодательство о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции.

По действующим правилам, иностранные граждане могут поступать на бюджетные места в российских университетах, при этом для зачисления они должны предоставить копию медсправки из родной страны, подтверждающей отсутствие у заявителя ВИЧ.

Ранее стало известно, что в России планируют приравнять диплом бакалавра к дипломам о полном высшем образовании. С таким заявлением выступил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, сравнивший предстоящую реформу с периодом СССР.

По его словам, дипломы, которые выпускники получили ранее, также будут признаваться.

В РФ могут вернуться к традиционной системе высшего образования

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