Бесплатные университетские курсы откроются в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ректоры 10 крупнейших вузов Северно-Восточного административного округа (СВАО) Москвы подписали соглашение о реализации проекта "Университеты – округу", в рамках которого студенты и преподаватели вузов будут вести курсы иностранных языков для горожан.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, также в рамках проекта для людей старшего поколения откроется факультатив по компьютерной грамотности, чтобы они смогли обращаться за госуслугами в режиме онлайн.

Пока проект "Университеты – округу" запустили в пилотном режиме. Ожидается, что в дальнейшем он будет расширяться. Планируется проводить конкурсы и олимпиады, повышать профессиональную квалификацию учащихся и помогать в их трудоустройстве, а также развивать шахматный спорт, создавать медицинские классы и развивать инклюзивное образование.