Рособрнадзор заявил о сохранении графика итоговых контрольных для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийские проверочные работы (ВПР) будут проведены в школах согласно графику. Об этом сообщает ТАСС.

"ВПР проводятся в плановом режиме, за исключением нескольких школ, которые ушли на карантин", – рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в порядок проведения аттестации, а также ее сроки изменения не вносились.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столичные школы не будут работать в течение двух недель. Осенние каникулы продлятся с 5 по 18 октября, причем пройдут одномоментно по всему городу. По словам градоначальника, продление каникул зависит от эпидемиологической ситуации в городе.

Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением официально отправить в отпуск родителей учеников младших классов. По ее словам, данная мера помогла бы проследить за здоровьем детей и особенно была бы актуальная для родителей-одиночек.

