В Госдуме предложили ввести в школах уроки кибербезопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести в школах уроки кибербезопасности для борьбы с "колумбайн-сообществами".

"В учебный план российской школы можно внести коррективы. Детям нужны уроки кибербезопасности в рамках курса информатики, чтобы школьники смогли противостоять воздействию так называемых "колумбайн-сообществ", ставших такими популярными в соцсетях", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Парламентарий подчеркнул, что дело не должно ограничиваться только блокировкой подобных сайтов или групп. Чернышов считает, что необходимо не просто рассказывать подросткам, что это опасно, а давать им понять, чем может кончиться их членство в подобных группах. В осеннюю сессию он намерен внести эту инициативу на рассмотрение думского комитета по образованию и науке.

Ранее Минюст предложил ввести уголовную ответственность за распространение в интернете информации, которая побуждает детей к опасным для жизни и здоровья действиям. Наказывать предлагается, в том числе и несовершенных лиц. Закон разрабатывается по поручению президента и правительства.

В июне 2017 года Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за побуждение детей к суициду. В законе речь идет также и об уголовной ответственности за создание в Сети так называемых "групп смерти". Согласно поправкам, доведение до самоубийства переводится в категорию тяжких преступлений. Она карается лишением свободы до шести лет.

В Уголовном кодексе также появились новые статьи – "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства".