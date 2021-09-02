Минпросвещения объявило о старте приема заявок на конкурс "Директор года России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Стартовал прием заявок на конкурс управленцев системы школьного образования "Директор года России". Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.

Подать заявку на участие можно до 12 сентября. Принять участие в испытаниях может любой директор образовательной организации со стажем работы более трех лет.

Как подчеркнули в ведомстве, благодаря конкурсу сформируют кадровый резерв лучших управленцев, перед участниками которого откроются новые профессиональные перспективы.

Конкурс пройдет в два этапа – отборочный (заочный) и основной (очный). Последний начнется 5 октября в Московской области. К нему допустят 30 человек, набравших максимальное количество баллов в отборочном этапе (портфолио и онлайн-тестирование).

Победителя объявят 10 октября на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце.

Ранее Михаил Мишустин назвал достаточно высоким уровень среднего образования в России и отметил, что важно предоставлять возможность способным детям продолжать учебу.

Мишустин также заявил, что используемые в образовании цифровые технологии никогда не заменят настоящего учителя, который выступает лучшим мотиватором и навигатором для детей.