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Британский Совет объявил прием заявок на участие в конференции, которая пройдет в Лондоне 18-19 января 2018 года.

Организаторы приглашают профессионалов, работающих на стыке технологии, культуры и предпринимательства, стать частью российской делегации. Поездка пройдет в рамках профессиональной программы Future Culture, посвященная профессиональному развитию в области культуры, разработанная для укрепления творческих и рабочих связей между начинающими и уже опытными специалистами в сфере культуры в России и Великобритании.

Участники делегации встретятся с более чем 300 коллегами со всего мира, смогут посетить дискуссии и выступления специалистов из Microsoft, Королевского колледжа искусств, Google, лондонского Музея науки, Эдинбургского университета и многих других ведущих культурных, образовательных и технических институций.

Подробности о проведении конференции и условиях участия можно найти на официальном сайте Британского совета.