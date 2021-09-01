Елена Кац призвала школьников поступать в медицинские классы

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Главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац призвала задуматься о профессии медика и предложила школьникам поступать в медицинские классы. С такой идеей она выступила на торжественной линейке в школе № 1504 в районе Ивановское.

"В первую очередь хочу попросить вас внимательно следить за своим здоровьем. Это очень важно сегодня, когда пандемия коронавируса изменила наш ритм жизни, внесла коррективы в планы летнего отдыха. А еще прошу подумать о том, чтобы поступить в медицинский класс и впоследствии выбрать профессию медика – самую благородную и гуманную из всех", – отметила она.

Кац выразила надежду, что многие из учащихся школы со временем придут работать в городские больницы и поликлиники.

Экологический активист Вадим Александров также поздравил школьников с Днем знаний и выдвинул идею наряду с медицинскими классами создавать экологические, где школьники могли бы получать начальные знания об экологии и природоохранной работе.

На сегодняшний день медицинские классы открыты более чем в 70 московских школах, в них учатся свыше 4 000 детей, которые, помимо основных предметов, изучают микробиологию, анатомию, биохимию и медицинские нанотехнологии. Кроме того, школьники учатся оказывать первую помощь. В классах установлено современное оборудование, которое позволяет успешно осваивать медицинские технологии.

Общественный активист, пенсионер Андрей Лапин подчеркнул, что учебный год начался в обычном формате.

"Были опасения, что День знаний пройдет в дистанционном режиме. Но ситуация начала улучшаться, и очень важно, что дети и педагоги снова встретились, чтобы полноценно учиться и учить", – подчеркнул он.

Ранее с Днем знаний учащихся поздравил Владимир Путин. Он отметил, что для первоклассников начинается совершенно новый путь в жизни, который подарит им новые знания и друзей. По его словам, этот жизненный путь подскажет и поможет выбрать дорогу, по которой они пойдут дальше.

